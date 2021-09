Risto Joost: Mahleri 2. sümfoonia on üks maailma hinnatumaid teoseid

Koos Vanemuise sümfooniaorkestriga on laval Tartu ülikooli kammerkoor, kammerkoor Voces Tallinn ja Vanemuise ooperikoor. Solistidena astuvad üles Viinis töötavad Annely Peebo ja Katrin Targo.

Dirigent Risto Joosti sõnul on Mahleri 2. sümfoonia üks maailma hinnatumaid teoseid, mis pakub kosmilisi mõõtmeid nii kuulaja kui ka esitaja jaoks. "See on orkestrile väga suur väljakutse, aga seda ka positiivses mõttes, et liikuda repertuaariga veel edasi ja pakkuda tegelikult muusikat, mis on muutnud maailma," kinnitas ta.