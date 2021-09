Madis Jürgen: kui on puhkus, siis tekib tunne, et peaks tegema kirjatööd

Madis Jürgen kinnitas, et kui on puhkus, nädalavahetus, jaanipäev või jõulud, siis tekitab tal tunne, et peaks tegema veidi kirjatööd. "Seetõttu otsustasingi võtta puhkust ja kirjutada raamatut, esialgu võtsin kuu aega puhkust, aga hiljem võtsin palgata puhkust juurde," sõnas ta.

Põhjuseid, miks Türil 1990. aastal selline topeltmõrv toimus, on Jürgeni hinnangul mitmeid, kuid tänaseni pole võimalik täpset süüdlast leida. "Ilmselt tuldi üle piiri ja väga profilt tehti see asi, näitamaks, et ei ole teil üldse nii lihtne vabaks saada ning näete, mis teiega hakkab juhtuma, kui palju plärtsute," tõdes ta ja mainis, et mõrvar võis tulla üle piiri, aga keegi pidi olema ka Eestis, kes kohad kätte näitas. "Isegi seda ei oska öelda, on mitmed variandid."