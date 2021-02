Madis Jürgen Sirli Raitma fotodest: see on kahe inimese särav loominguline koostöö

Jürgen rääkis, et tutvus Sirliga 1990ndate alguses, mil naine töötas ühes Raekoja platsil asuvas kohvikus, kus Jürgen koos teiste toimetuseliikmetega tihti koosolekutel käis.

"Umbes neli-viis aastat tagasi näitas ta mulle, et vaata, mis pildid ma üles panin. Ega ma Ehat ära ei tundnud. Ma olin teda näinud küll 90ndate aastate alguses, aga no see oli uskumatu! Eelmine Eha oli Suure-Jaani limonaadivabriku raamatupidaja ja kohaliku toidupoe lihaleti töötaja, kes laulis laulukooris ja viis ka kohalikku rahvast teatrisse," meenutas Jürgen kultuurisaates "OP".

Ühel hetkel kolisid Raitmad aga Londonisse, kus Eha end üksikuna tundis.

"Eha tervis ei olnud kõige parem ja ega tal seal Inglismaal midagi väga teha ka polnud – keelt ei oska, tuttavaid ei ole… Masendus kippus kallale," ütles Jürgen.

Sirli tahtis ema olemist parandada ja nii tekkiski mõte Eha pildistama hakata. Kui Jürgen neid pilte nägi, tuli tal kohe mõte neist Eesti Ekspressis kirjutada.

"Kuidas Ehal läks silm särama nende ühise tegevuse peale! Alguses tundis ennast ülearusena ja pärast oli tiimiliige. See on kahe inimese särav loominguline koostöö," kirjeldas Jürgen Raitma pilte ja lisas, et nende valmimisest oleks väga huvitav dokumentaalfilmi teha.

"See on etalon, et ärge munege, ärge istuge kodus ega nutke. Pühkige silmad rähmast puhtaks ja tehke midagi ägedat – teistel on hea meel ja endal ka tervis korras," ütles Jürgen.

Fotomuuseumi kuraaor Annika Haas tõdes, et kadestab Sirli oskust portreedes valgust käsitleda ja võimet inimest suunata.

"Loomulikult nad on ema ja tütar ja nende suhe ongi väga läehdane, aga see, kuidas ta mängib sentimeetri haaval ja kuidas ta tajub valgust nii professionaalselt, kuigi ta ei ole ju akadeemilises ringkonnas fotograafiat õppinud – see on anne," ütles Haas.