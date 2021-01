Sirli Raitma isikunäitus "EHA" toob vaatajateni ebaharilikud portreed fotograafi emast

Londonis elav Eesti fotograaf Sirli Raitma on oma ema portreteerinud viis aastat.

"Ühest tavalisest natuke vimpkaga juukselõikusest sündis ootamatus, mis sundis Sirlit haarama kaamerat," ütles näituse kuraator Annika Haas "Aktuaalsele kaamerale".

Sirli Raitma hakkas oma ema pildistama pärast seda kui emal depressioon diagnoositi. Ema ja tütar hakkasid kahekesi käima heategevuspoodides ja eksperimenteerisid välimusega. Raitma sõnul on tema ema loomulik modell, kellega on lust koos töötada.

"Ma arvan, et me oleme julgemad nüüd, julgeme eksperimenteerida nüüd erinevate riiete ja värvidega," sõnas Raitma.

"Minu jaoks on see, et ma saan lihtsalt Sirlile kaasa aidata tema mõtetes ja mulle meeldib kui ta minuga tegeleb," lisas Eha Raitma.

Värvikas seeria ema nimega EHA on Raitmale viimastel aastatel peadpööritavat edu ja tähelepanu toonud: konkursi Portrait of Britain 2019 võit, tunnustus mainekatel näitustel ja fotovõistlustel nii siin kui ka sealpool Atlandi ookeani.

"Neid tunnustusi on tulnud riburadapidi ja ma kogu aeg jälgin Sirlit ja ma näen ka, kuidas inimesed vaimustuvad sellest projektist ka mõtlema enda peresuhetele," tõdes Haas.

Fotosid on kogunenud üle mitmesaja. Paremikku neist saab näha Tallinnas Fotomuuseumis avataval näitusel "Eha", mis hiljem ka ümber Eesti ringkäigule läheb. Fotograaf ja modell küll ise näituse avamisel osaleda ei saa, kuid jälgivad selle kulgu oma Londonis kodus .

"See on suurepärane olnud need paar aastat, näitab et me oleme õigel suunal, et see töö kannab vilja. Ja ema on lõbusam!" ütles Raitma.

Näituse kuraatori Annika Haasi sõnul on taoline isikunäitus märkimisväärne, mitte ainult Eesti vaid ka maailmamastaabis.

"Mis on ka hästi kihvt, on see, et näitus baseerub ühel inimesel. Ta suudab ühe pildi teha ka eraldieisvalt nii, et see pakub elamuse," sõnas Haas.