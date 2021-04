Fotomuuseum korraldab fotograaf Sirli Raitmaga virtuaalse kohtumisõhtu

Jaanuari lõpus avati Fotomuuseumis Raitma näitus "Eha", mis sai publikule valla olla vaid kuu aega. Portreeseeria räägib loo fotograafi emast, kujutades portreteeritavat ebaharilikes olukordades, poosides ja riietuses. Näituse sündimise tagamaad on seotud lähedase inimese aitamisega, talle tähelepanu osutamisega vaimselt hapral perioodil. Eesmärk pole olnud niivõrd vanema daami ekstravagantselt kujutamine, vaid pigem fotograafilise mängu kaudu emale eluvaimu tagasi toomine ja ühises loomises kunstilise esteetika leidmine.

Eha sündis 1950. aastal Viljandimaal, töötas Suure-Jaanis raamatupidajana, hiljem müüjana. 43-aastasena sai Eha esimese insuldi, mõne aasta pärast järgmise. Mõistus ja huumorimeel säilisid, aga vasak kehapool jäi nõrgaks. Pärast Inglismaale asumist hakkas Eha elu mõjutama depressioon ja elu tuhmistus. Sirli mõistis, et emale tuli pakkuda midagi uut, millele keskenduda. Ta muutis ekstravagantse juukselõikusega ema välimust ja nii sündiski fotoprojekti idee. Ema ja tütar hakkasid kahekesi käima heategevuspoodides, eksperimenteerides välimusega ning tänu projektile sai Eha elutahte tagasi.

"Eha on loomulik modell, kes mängib rõõmsalt kaasa minu visuaalsete fantaasiatega. See projekt on mõjutanud meid mõlemaid ning on julgustav näha, et tulemused avaldavad mõju ka vaatajaile. Tagasiside on olnud fantastiline ja järjekindel. See on ajendanud paljusid analüüsima oma perekonna olukorda ja seda, kuidas pereliikmed üksteist kohtlevad," räägib Raitma oma seeriast.

Raitma edu on olnud viimastel aastatel peadpööritav: konkursi Portrait of Britain 2019 võit, American Photography Open 2019 ja Life Framer Open Call 2019 kandidaatide nimekirja jõudmine, maailma mainekaima portreevõistluse Taylor Wessing Photographic Portrait Prize 2019 eksponendiks valimine.

Virtuaalne vestlusõhtu Sirli Raitmaga toimub 22. aprillil kell 17:00. Ürituse kohta saab lisainfot Fotomuuseumi kodulehelt.