Aurelia Aasa: "Kapten Volkonogovi põgenemine" on raju andmine

Veneetsia filmifestivalil esilinastus 8. septembril Vene-Eesti-Prantsusmaa koostöös valminud linateos "Kapten Volkonogovi põgenemine", mis on esimene Eesti koostöös valminud linateos, mis kandideerib Kuldlõvile. Filmikriitik Aurelia Aasa sõnul on film sisu tõsine, kuid seal on ka piisavalt meelelahutust.

Aasa sõnas, et ehkki filmi tegevus toimus stalinistlikus Nõukogude Liidus, siis mõjub see keskkond pigem kui ebamäärase düstoopiana. "Film on väga huvitav just dünaamikalt, sest kuigi sisu on väga tõsine, siis seal on ka piisavalt palju meelelahutust, keerukad teemad on väga huvitavalt ja lihtsalt ära põimitud."

"Filmis on palju musta huumorit ja see hakkab tööle täpselt siis, kui kõik on väga halvasti," tõdes ta ja mainis, et loo keskmes on Volkonogov, kes on olnud ise vägivallatseja rollis, aga äkitselt mõistab, et süsteem, mida ta on teeninud, on vale. "Seega räägib film inimlikust eneseleidmisest."

Filmikriitiku hinnangul on "Kapten Volkonogovi põgenemine" sõna otseses mõttes väga raju andmine, mis muudab selle ka Veneetsia filmifestivali mõttes eriliseks filmiks. "Kui vaadata Veneetsia põhivõistlusprogrammi, siis seal domineerivad tihti helged lood, mis on pärit Lõuna-Euroopast, seega paratamatult torkavad Ida-Euroopa filmid seal silma oma teist sorti sünguse, maailmataju ja huumoriga."