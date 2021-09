Galerii. Algas 78. Veneetsia filmifestival

Veneetsia filmifestivali võistlusprogrammis on Venemaa film "Kapten Volkonogovi põgenemine", mille operaator ja kaasstsenarist on Mart Taniel.

Peale viimase on eestlastest filmiga seotud veel kaasprodutsent Katrin Kissa Homeless Bob Productionsist, valgusmeister Taivo Tenso, helirežissöör Matis Rei, koostöös Moskva kolleegidega 1-2-3 Productionist eriefektid loonud Tallinn Postworks ja filmi graafilise disaini autor Margus Tamm.

Filmifestivali avas Pedro Almodóvari filmi "Parallel Mothers" maailmaesilinastus, filmis teevad teiste hulgas kaasa ka Penélope Cruz ja Milena Smit.

Tseremoonia õhtujuht oli Itaalia näitleja ja laulja Serena Rossi, kes oma avakõnes väljendas muret Afganistanis toimuva kriisi pärast. Kriis on teemana laual ka ühes festivali paneelidest, kus räägitakse sellest, kuidas Talibani võimuvõtt Afganistanis mõjutab sealseid filmitegijaid ja vajadusest tagada neile poliitpõgeniku staatus.

Festivali avaõhtul anti üle ka elutööpreemia Kuldne Lõvi, mille pälvis Itaalia näitleja Roberto Benigni. Uus-Meremaa filmirežissöör Jane Campion märkis auhinda üle andes, et sellel nii filmitegijatele kui ka kogu maailma ja Itaalia inimestele raskel ajal on Roberto Benignit vaja.

"Ta on komöödiageenius, kelle südamlikkus ja siirus kehastab rõõmu, nagu ta oleks pudel vahuveini," tunnistas Campion.

Beningni tänas oma kõnes kõiki, kes teda armastavad ja kes on uskunud sellesse, mida ta teeb.

"Ilma nendeta ei oleks ma alustades teinud show-maailmas ühtegi sammu. Ma tulen ju eikuskilt. Vaesusest. Aristokraatsest, aga väga ilusast vaesusest. Paljud inimesed on mind sel teel aidanud ja see on toonud mind selle suurepärase auhinnani."