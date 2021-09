Lembit Sarapuu: maastikud on mulle olulised, sest neid varsti meil enam ei ole

Kümme aastat ei ole kunstisõpradel olnud võimalust imetleda Lembit Sarapuu loomingut. Veel nädal aega saab tema pilte imetleda Pärnu linnagaleriis.

"On hea meel näha oma pilte, mida ei ole kaua aega näinud, mis on mööda ilma ringi rännanud," ütles Sarapuu.

Kaks läbivat teemat Sarapuu töödes on maastikud ja mütoloogia. "Mütoloogia meeldib mulle juba lapsest peale, Vana-Kreeka ja Eesti mütoloogia," rääkis kunstnik. Näiteks on Kalevipoeg üks tema lemmik tegelaskujusid. "Rahval peab olema kangelane, kes on vahva ja võitleb tema eest. Samas on suured kangelased ka parasjagu hullud, mitte päris lollid, aga parasjagu hullud. Ka kreeka kangelased ei kaalutle targa peaga, teevad igasuguseid trikke."

"Maastik on mulle oluline selle pärast, et maastikke varsti meil enam ei ole. Metsad võetakse maha ja maapind küntakse üles, pole enam originaali."

Palju on Sarapuu töödes näha ka naisfiguure. "Ma pean kaunitest naistest lugu," ütles kunstnik.

Näituse kuraatori Andra Orni arvates on Sarapuu end juba tugevalt kunstiajalukku kirjutanud. "Mina olen tema loominguga üles kasvanud ja ma arvan, et vanem generatsioon on tema loomingust rääkinud, aga eelkõige tema idüllilistest loodusvaadetest. See teine pool on alati jäänud kuskile tagaplaanile."

"Kuraatorina oli hästi huvitav seda avastada ja näha, kui palju on eelarvamusi," tõdes Orn. "Lembitu looming on minu arvates väga vaimukas ja väga otse ütlev ja meie tänapäeva ühiskonnas on seda väga värskendav näha."

Orni sõnul nähakse Sarapuu loomingut vulgaarsena, kuid tema sellega ei nõustu. "Pigem ütleksin, et Louvre'is kõndides pole alasti keha kindlasti vulgraarne ja Lembitu loomingus ma ka vulgaarset keha ei näe," ütles ta. "Pigem on see seotud meie mütoloogiaga, ajalooga. Kunstnik manifesteerib läbi loomingu oma maailmavaadet. Kui vaatad Lembitu loomignut, siis mõistad, mida ja kuidas näeb tema maailma ja ma arvan, et 91 aasta jooksul on kogetud nii mõndagi, mida inimene võiks, nagu hea raamatu puhul, avastada."