Galerii: Kadriorus muutus Koidula tänav kirjandustänavaks

Kirjandustänava festivali eesmärk oli tähelepanu tõmmata kirjanduspärandile meie linnaruumis ning tuua samaaegselt ka elav kirjandus otse tänavale.

"Koidula tänav on Tallinnas ainulaadne tänav, sest selle alguses on Tammsaare muuseum ja teises otsas Vilde muuseum. Ent on vähe teada, et tänava keskpaigas asub ka spetsiaalselt eesti kirjanikele ehitatud kortermaja, kus on elanud ja elavad tänini mitmed armastatud kirjanikud. Lisaks on tänav ka kirjaniku-nimeline. Teiste sõnadega: Koidula tänav on eriliselt tihe kirjanduslikest jalajälgedest," põhjendas asukohavalikut Tallinna Kirjanduskeskuse direktor ja üks peakorraldaja Maarja Vaino.

Kirjandustänava festivali raames tulid üheks päevaks tänavale nii kirjanikud kui ka kirjandusasutused. Avatud telkides oli võimalik osa saada just festivaliks loodud programmist, kohtuda kirjanikega, kuulata kõnekaid kultuuri- ja kirjandusteemalisi arutelusid jms. Teiste seas olid kohal Viivi Luik, Tõnu Õnnepalu, Kristiina Ehin, Karl-Martin Sinijärv, Indrek Koff, Doris Kareva, Janika Kronberg jpt. Melu tekitasid ka kultuuriloolised jalutuskäigud, raamatute esitlused, raamatute müük jpm.