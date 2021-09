Eesti keeles ilmus Jaan Valsineri teos "Teejuht kultuuripsühholoogiasse"

Tallinna Ülikooli kirjastus andis välja Jaan Valsineri teose "Teekond kultuuripsühholoogiasse", mis ilmus esmakordselt 2014. aastal ingliskeelsena pealkirja all "An Invitation to Cultural Psychology" Sage'i kirjastuses.

Tallinna Ülikooli kultuuri- ja neuropsühholoogia professor Aaro Toomela ütles, et Valsineri raamat aitab kultuuri psühholoogilist külge mõista paremini kui põhivoolu psühholoogia viimase poolsajandi kultuure võrdlevad uuringud kokku. "Inimese vaimse olemuse kohta saab siit samuti palju teada. Lugeja näeb, et kultuuri mõistmata ei ole üldse võimalik inimpsüühikat tabada," lisas ta.

Jaan Valsiner (snd 1951) on üks moodsa kultuuripsühholoogia alusepanijaid. Ta on töötanud Põhja-Carolina Ülikoolis Chapel Hillis ja Clarki Ülikoolis Massachusettsis; praegu on ta seotud Aalborgi Ülikooliga Taanis. Aastatel 1969–1971 õppis Valsiner Tallinna Pedagoogilises Instituudis, mille õigusjärglane Tallinna Ülikool promoveeris ta 2008. aastal audoktoriks. Valsineril on lähedased sidemed ka Tartu Ülikooliga, kus ta 1976. aastal kaitses diplomitöö. Tema tööd on tunnustatud Fulbrighti auhinna (1995), Humboldti preemia (1995) ja Hans Kiliani auhinnaga (2017).

"Teejuht kultuuripsühholoogiasse" ilmub Tallinna Ülikooli kirjastuse sarjas "Gigantum Humeris". Raamatu tõlkisid inglise keelest Triin Kallas ja Tanel Mällo.