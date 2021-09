Olivia Wilde'i 50ndate psühholoogilises trilleris mängivad Florence Pugh ja Harry Styles

"Don't Worry Darling" on 1950. aastate Californias aset leidev psühholoogiline triller. Filmist "Little Women" tuntud Florence Pugh mängib koduperenaist Alicet, kes hakkab iseenda reaalsuses kahtlema. Muusik ja filmis "Dunkirk" mänginud Harry Styles kehastab tema abikaasat Jacki.

Lisaks Pugh'le ja Stylesile mängivad filmis ka Chris Pine ("Printsessi päevikud", Start Trek", "Wonder Woman 1984"), Gemma Chan ("Fantastilised elukad ja kust neid leida", "Eternals"), Nick Kroll ("The Adams Family 2", "Laula"), Kiki Layne ("The Old Guard", "Coming 2 America") ja Douglas Smith ("Percy Jackson: Sea of Monsters", "Ouija").

Wilde on jaganud ka seda, kui keeruline on leida filmi meessoost näitlejat, kes oleks nõus mängima kõrvalosa naissoost peaosatäitja kõrval. "Filmitööstus on pannud neid uskuma, et selliste rollide vastuvõtmine vähendab nende võimu," kirjutas näitleja-režissöör Instagramis. "Väga raske on leida näitlejaid, kes mõistavad, miks oleks hea lasta ka naistel filmis peaosas särada. Siin tuligi mängu Harry Styles. Esiteks lasi ta hea meelega Florence Pugh'l filmis olla keskses rollis ning samas rikastas iga stseeni nüansirikka inimlikkusega."

"Dont Worry Darling" jõuab kinodesse 23. septembril 2022.