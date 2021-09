Jaan Valsineri juubelinädalal avati TLÜ-s näitus ja esitleti tõlketeost

Tallinna ülikoolis tähistatakse sotsiaalteadlase ja kultuuripsühholoogi Jaan Valsineri juubelinädalat, kes sai tänavu suvel 70. aastaseks. Sel puhul avati Astra maja aatriumis näitus "Märka märke meie ümber!", mis inspireerituna Valsineri teooriatest kaardistab pandeemiaga seotud muudatusi meie elus. Samuti esitletakse juubelinädalal Valsineri teose "Teejuht kultuuripsühholoogiasse" eestikeelset tõlget, teos ise ilmus ingliskeelsena juba 2014. aastal.

"Mina kirjutasin selle kutsumisega, et vaadata, mida kultuuripsühholoogid teevad," ütles Valsiner "Aktuaalsele kaamerale". "See on mõnes mõttes poolpopulaarne teos, ta ei ole mõeldud päris populaarsele lugejaskonnale, aga ta sobib neile, ning ta püüab arendada kultuuripsühholoogiat maailma mastaabis, nii et on võimalik vaadata nii Eesti kui ka Austraalia seisukohalt. See peaks olema silmiavav pisike teos, millel on oma väikeseid momente, mis püüavad lugejat positiivses mõttes ärritada."