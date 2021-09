Galerii: esmaspäeval algas disainifestival Disainiöö

Jaapani disainer Naoki Hamasaki on välja töötanud kerge ja liikuva veepuhastusseadme, mis võimaldab kaasas kanda ja puhastada kuni 50 liitrit vett. Pealtnäha kõrgtehnoloogiline seade kasutab tegelikult vee puhastamiseks aktiivsütt.

"Minu toote sihtgrupp on Lõuna-Aasia või Aafrika riikides elavad inimesed, kellel puudub igapäevane ligipääs puhtale joogiveele. See seade ei vaja töötamiseks elektrit ega kõrgtehnoloogiat, vaid see kasutab ära gravitatsiooni. Seetõttu on seda väga odav kasutada," selgitas Hamasaki "Aktuaalsele kaamerale".

Palju on maailma- või elukeskkonda päästvaid tooteid, mille tellija saaks olla riik, omavalitsus või näiteks sõjavägi. Olgu see siis kiiresti kokkupandav tsementtelk katastroofipiirkonna veehoidlana või pagulaskeskuse hügieenikamber.

"Sinna alla siis mahuvad tõesti kliima ja majanduse, vaimse tervise, seksuaalelu ja kõik muud probleemid, mis eriti just praegu pandeemia ajal esile kerkisid," rääkis Disainiöö peakorraldaja Ilona Gurjanova.

Lisaks rahvusvahelisele väljapanekule saab Põhjala angaarides näha eesti kunstnike visiooni sellest, milline võiks välja näha tuleviku toonela. Peamiseks märksõnaks on nutikad valguslahendused ja mullatöödest vabanemine.

"On olemas sillutisekivid, mis on e-kivid, mõtlevad ja salvestavad päikeseenergiast. On skulptorid ja kunstnikud, kes võiksid kaasa mõelda, kuidas me vabaneks riisumisest ja mullatööst. Oleme liikunud valguse ja salvestamisefaasi ja võime mõelda, et kuidas valgust kasutada energiat kokku hoides," rääkis kunstnik Andri Luup.

Festivalil saab tutvuda ka jätkusuutliku eesti disaini väljapanekuga "Teine võimalus", mille esmaesitlus oli Veneetsia disainibiennaalil.