Kaupo Kruusiauk: mulle meeldivad väga Aki Kaurismäe ja vendade Coenite filmid

Mari Abeli kehastab filmis "Sandra saab tööd" füüsikadoktorit, kes kaotab ootamatult töö. Uue ameti leidmine kujuneb aga ootamatult katsumusterohkeks. Režissöör rõhutas, et kuigi tegemist pole otseselt komöödiaga, siis proovis ta ikkagi koomika ja absurdi filmi sisse põimida.

"Filmi fookus on sellel, kuidas tänapäeva maailmas töösuhted inimest üha rohkem inimest defineerivad ja annavad ette selle normi, kuidas inimene võiks ka isiklikus elus käituda," kinnitas režissöör ja lisas, et film näitab, kui inimene ei vasta neile ootustele, siis milliseks kujuneb tema sotsiaalne staatus ja sotsiaalne elu.

Kruusiauk kinnitas, et kuigi hetkel valmis alles tema esimene mängufilm, siis tal on juba mõtteid ka uue linateose jaoks. "Mulle meeldivad väga Aki Kaurismäe ja vendade Coenite filmid, ma nüüd ei julge öelda, kas nad ka eeskujuks on, aga mingisugused sugemed nende filmidest on ka "Sandra saab tööd" juures olemas."