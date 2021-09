KKEK hakkab välja andma ingliskeelset kunstiajakirja ja otsib kaastoimetajat

"Eesmärk on luua ajakiri, mis annaks sissevaate Eesti kunstist maailma kunstipublikule. Toimetuse jaoks on oluline läbimõeldud ja kaasav töömeetod, kus teeme koostööd Eesti kunstnike ja kunstiinstitutsioonidega, et väljaanne esindaks Eesti kunstipilti laiemalt," ütles uue väljaande peatoimetaja, KKEKi kommunikatsioonijuht Kaarin Kivirähk.

"KKEK on Eesti kunstnike tutvustamisega rahvusvaheliselt tegelenud oma tegevuse alustamisest alates, samuti oleme varasema meediatöö kogemusega. Loodame, et väljaanne leiab oma koha rahvusvaheliste väljaannete seas. Ajakirja idee väljatöötamisel arvestasime kaasaegsete edastusvahendite ja lugemisharjumuste muutumistega ajas, seetõttu asub suur osa ajakirjast veebis," lisas Kivirähk.

"Ideekonkursi korraldamise eesmärk oli saada uudne, võimalikult rahvusvaheline ja selge rahastusplaaniga kaasaegne kunstiväljaanne. Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse ideekavand eristus kõigis tingimustes – põhjalikult läbimõeldud, kättesaadav erinevates kanalites ja vormides, mis tervikuna tõstab senise ingliskeelse kunstikommunikatsiooni uuele tasemele," kommenteeris Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juht Kalmar Kurs.

aKeskusel ja selle koostööpartneritel on juba täna väga suur rahvusvaheline kandepind. Välisautorite suurem kaasamine tagab laiema ja distantseerituma pildi meie kunstimaastikule leides selle eripärad.

Väljaande tiimi otsitakse kaastoimetajat, kes hakkaks koos KKEKi tiimiga ajakirja toimetama ja arendama. Lisainfo konkursi kohta asub siin.

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus on vanim kaasaegse kunsti ekspertkeskus Eestis, mis on 1992. aastast tegelenud Eesti kunstnikele ja kunstiväljale võimaluste loomisega ning korraldab Eesti paviljoni Veneetsia biennaalil.

Senimaani on Kultuuriministeerium tellinud kunsti erialateabe avaldamise MTÜ-lt Eesti Instituut, kes on andnud välja ajakirja Estonian Art.