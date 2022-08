Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus kureerib järgmist Sequences festivali Islandil

Marika Agu, Maria Arusoo, Kaarin Kivirähk ja Sten Ojavee on KKEK-is koos töötanud alates 2017. aastast. Kollektiivset kureerimist katsetasid nad esimest korda EKKM-is toimunud näitusel "Tiira-taara, tuia-taia, pimesikk tuli meie majja" (2019), mis on ka Islandil toimuva näituse lähtepunkt.

Kuraatorite sõnul on näituse algpunktiks teadmatus, millest on saanud kaasajal valitsevat olukorda kõige paremini iseloomustav termin. Näituse fookus on Põhja- ja Baltimaadel ning koostööd soovitakse teha kunstnikega, kes on olnud Islandil residentuuris või kellel on Islandi kunstieluga muud varasemad suhted. Lisaks uutele teostele on oluline tuua esile juba olemasolevaid töid ning tuua need uuesti publiku ette.

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus on vanim kaasaegse kunsti ekspertkeskus Eestis, mis on 1992. aastast tegelenud Eesti kunstnikele ja kunstiväljale võimaluste loomisega ning korraldab Eesti paviljoni Veneetsia biennaalil.

Sequences on kunstnike algatatud rahvusvaheline biennaal Reykjavikis. Eelnevaid biennaale on kureerinud nii Islandi kui muude riikide kunstnikud ja kuraatorid, nende seas Þóranna Dögg Björnsdóttir ja Þráinn Hjálmarsson, Hildigunnur Birgisdóttir ja Ingólfur Arnarsson, Margot Norton ja Alfredo Cramerotti. Sequences festivali asutajad on Kling & Bang galerii, Living Art Museum ja Islandi Kunstikeskus.