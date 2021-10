Alo Kõrve filmist "Sandra saab tööd": Kaupol on lugu, mida jutustada

Kõrve ülesanne oli kehastada filmis meest, kes pakub peategelasele tööd. "Minu tegelane töötab agentuuris, kus pakutakse erinevaid võimalusi, aga selgub, et see on kaunis keeruline, sest tööotsija on ülekvalifitseeritud," võtab Kõrve filmi kokku.

Kõrve sõnul oli Kruusiaugu filmis näitlemine mõnevõrra erinev varasemate töödega. "Kaupo Kruusiauk on kindlasti teistmoodi võrreldes sellega, mis ma olen enne näinud ja arvasin, et võib olla. Ta sobib filmi tegema küll. See on tema enda lugu ja tema kirjutatud. Tal on lugu, mida ta tahab jutustada."

Enne näitlejakarjääriga alustamist on Alo Kõrve varasemalt töötanud müügimehena ja isegi mõelnud Ameerikasse lapsehoidjaks minemise peale. Lisaks on Kõrve õppinud juurat, teoloogiat ja omal käel purjetamist.

Ka režissööriamet pole Kõrvele võõras. Nimelt on ta loonud filmi "Nende nimed marmortahvlil", kus näitlejateks olid Tallinna linnateatri lavamehed. "Need, mis me oleme teinud, on olnud kaverid, aga seal on alati ka oma asi sees."

Saates võttis sõna ka filmikriitik Aurelia Aasa, kelle sõnul on eesti mängufilmi maastikul mitmeid filme, mis kujutavad minevikulugusid. "Seigeldakse just üheksakümnendates, Nõukogude Liidus või ka eelmises sajandis."

Aasa sõnul annab filmile "Sandra saab tööd" lisaväärtust asjaolu, et nii nagu ka mitmed teised filmid pidid kinolinadele jõudmist edasi lükkama, siis antud filmi puhul on selle sisu – tööotsingud ja ebamäärane aeg – haakunud väga hästi tänapäevase maailmaga.