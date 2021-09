Kruusiauk: kui sügisest oleks pidanud filmi veel edasi lükkama, oleks küll halb tunne olnud

Äsja kinodesse jõudnud "Sandra saab tööd" võtteid alustati tegelikult juba 2018. aastal. Režissöör Kaupo Kruusiauk tõdes, et koroonapandeemia ajal on filmi edasilükkamine olnud paratamatu, kuid kui seda oleks pidanud sellest sügisest veelgi kaugemale lükkama, oleks küll juba halb tunne sees olnud.

Režissöör Kaupo Kruusiauku inspireeris filmi tegemisel mitu tegurit. "Üks tõukejõud oli see, et kui kirjutama hakkasin, siis mõtlesin Mari peale ning tegelaskuju ja tema kui näitleja mõjusid inspireerivalt," selgitas ta. Teiseks võtmeelemendiks inimese elus nimetaski ta tööd. "Töö meie ümber on oluline ja see tundus tol hetkel eriti oluline teema, kuigi nüüd on koroona üle võtnud. Aga juba siis mulle tundus, et see oli üks põhiline inimeste probleemiallikas ja hakkasin mõtlema, kuidas inimene peab vastama tööootusele, kuidas peab end disainima töökoha jaoks, olema teatud omadustega, et vastata töökohale ja film ongi sellest, kuidas ta ei vasta sellele kõige paremini."

Kuigi film tuli välja alles hiljuti, alustati võtetega tegelikult juba 2018. aastal. "Loomulikult oleks võinud film varem valmis saada, aga sisse jäi kaks koroonakriisi, üks takistas töötegemist piirangute tõttu ja teine tähendas seda, et kinod olid kinni ja filmi polnud võimalust välja tuua. Periood oli tõesti pikk, aga väljatulekud on kõikidel filmidel veninud," tõdes Kruusiauk ja lisas, et kui peale sügist oleks pidanud filmi veel edasi lükkama, siis oleks küll halb tunne olnud.

Peategelast kehastav Mari Abel nentis, et filmi veninud ilmumine otseselt stressi ei tekitanud ja seda lõpuks suurelt ekraanilt näha oli põnev. "See oli huvitav kogemus küll, et kui tegemises sees olla esmakordselt nii pika perioodi, üle 30 päeva, siis sellest rattast välja astumine on alguses keeruline. Aga siis hakkab uus protsess peale, hakkad midagi uut tegema ja siis see asendub millegi muuga. Tasapisi lihtsalt jääb see kuskile kuklasse tiksuma, aga ega midagi teha ei ole, mis on tehtud, on lindis," ütles Abel.

"Eks ma ikka ootasin, millal näha saan ja kui esimest korda sain näha, siis harjud ja siis näed esilinastusel päris suurel ekraanil, see võtab ikka jala tudisema vahepeal. [...] Mul on ikkagi väga hea meel, et sain seda teha," sõnas peategelast kehastanu.

Filmil on olnud mitmesugust vastukaja. "Inimesed, kes käivad vaatamas ja pole kriitikud, neilt tuleb positiivset tagasisidet. Päevalehes näiteks on positiivne kriitika filmi kohta. Miks teisepoolt on palju negatiivset, ei oska öelda, aga ju siis ühed tajuvad seda filmi nii ja teised naa," ütles režissöör.

Mari Abel nentis, et on saanud oma osatäitmise kohta positiivset vastukaja. "Ma arvan, et võib-olla see on ka ehmatanud inimesi, et see on väga karakteerne tüüp, keda ma seal mängin," ütles Abel.