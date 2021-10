Terje Pennie: "Ema" on kui meeldetuletus mitte unustada oma lähedasi

Ema Anne on kogu elu hoolitsenud poja, tütre ja abikaasa eest. Nüüd, kus lapsed on kodust välja kolinud, on elu kaotanud värvid. Kooselu abikaasa Pierre`iga toimib veel üksnes rutiinist, naine teab, et mehel on armuke. Kui Anne'i poeg Nicolas ootamatult koju naaseb, saab alguse lugu armastusest, mis lämmatab nii poja kui ka ema.

"Zeller on väga kaasaegne ja aktuaalne autor. Need on tänapäeva haigused ja need on tänapäeva mured, millega need inimesed seal rinda pistavad," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" lavastaja Tanel Jonas.

Etenduses on palju teksti ja ka tegevuse kordusi. Kas autor annab sel moel mõista, kuidas lugu võiks ideaalis edasi minna ja kuidas kõike kogeb ema oma vaimuilmas, jääb vaataja otsustada. Ka Anne'i kehastav Terje Pennie ei kiirusta ema hukka mõistma liigse kiindumuse pärast oma pojasse.

"Minu jaoks on see meeldetuletus mitte unustada oma lähedasi. Sest kui me unustame nad, siis võib tekkida väga palju küsimusi, et mille nimel see kõik. Ja me peaks leidma sellele vastused, mille nimel. Kui me vastuseid ei leia, siis hakkame klammerduma teiste inimeste, oma laste külge, elama nende elu," selgitas Pennie.

"See, mis emaga juhtus võib-olla ei olegi üldse nii halb. Sest see äratas kogu perekonna läbi väga raskete situatsioonide üles. Aga loodan, et ta äratas üles ka isa," lisas ta.

"Ema" pole varem Eestis mängitud, küll aga on mõttelise triloogia hilisemad osad "Isa" ja "Poeg" olnud Theatrumi laval.