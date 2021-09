Terje Pennie tükist "Ema": see on teekond leppimise, alandlikkuse ja armastuseni

Pennie märkis, et tema ei mäleta, et oleks kogenud keskeakriisi 40-aastaseks saades.

"Ma ei mäleta seda seepärast, et elu oli tol ajal üsna raske, et mitte öelda väga raske. Ma pidin hakkama saama, ma olin vabakutseline. Mul ei olnud aega iseenda peale mõelda, nii et ma ei mäleta mingit keskeakriisi. Ma ei taju vananemise traagikat või paanikat.

"See on ju huvitav protsess," märkis Pennie vanemaks saamise kohta ja tõdes, et mõne jaoks ei pruugi see seda üldse olla. "See on huvitav teekond ja mida rohkem kogemusi saad või mida pikem on elu slepp, seda rohkem on sul midagi jagada. Seda enam sa leiad seoseid nende näitemängudega, kus tuleb mängida omavanuseid."

Reedel esietendub Ugala väikeses saalis teatri loomingulise juhi Tanel Jonase lavastus "Ema", mis põhineb prantsuse kaasaegse näitekirjaniku Florian Zelleri samanimelisel näidendil.

"Tema tükkides on mingi läbiv liin, meeldetuletus. Ta tahaks nagu öelda, et tuletage midagi meelde. See on lugu teekonnast leppimiseni. Alandlikkuseni. Armastuse ülesleidmiseni. Kõik see, mis emaga juhtub, ei olegi võib-olla nii halb," tõdes Pennie.

"See äratab ka teised üles, sest pere on tervik ja kui ühel on kurb ja halb, siis see mõjutab ka kõiki teisi."

Tööprotsessist Tanel Jonasega rääkides märkis Pennie, et Jonas on väga põhjalik nokitseja. "Väga detailitäpne, lausa perfektsionist. Aga lavastajana puutun ma temaga esimest korda kokku. Ta on väga huvitav lavastaja ja väga tark lavastaja," tõi Pennie välja.

"Ei ole nii, et ta jätab midagi juhuse hooleks. Ta enne ei jäta, kui saab kätte asja, mida ta tahab. Ta hoiab väga näitlejaid, mis on nii tore. Mulle meeldib, kui mind hoitakse, et ma saan tagasisidet ainult mitte selle kohta, mis on valesti, aga ka selle kohta, mis on õigesti. See ei tähenda kiitmist, aga kinnitust, et ma olen õigel teel," tunnistas Pennie.

"OP" on ETV eetris neljapäeval kell 20.00.