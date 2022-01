Galerii: Ugala teater jagas sünnipäeval kolleegipreemiaid

6. jaanuaril tähistas Ugala teater oma 102. sünnipäeva. Traditsiooniliselt algas päev ühise külastusega Viljandi Vanale kalmistule ja Metsakalmistule, et mälestada lahkunud kolleege ning teatri asutajaid.

Metsakalmistul võeti ka hetk, et kurvalt langetada pea samal hommikul lahkunud armastatud näitlejanna Maria Klenskaja mälestuseks.

Päev jätkus teatrimajas, kus koguneti suurel laval, et tähistada sünnipäeva juba hoogsamates rütmides tantsumuusika, traditsioonilise viktoriini ja aasta meenutuste taustal.

Õhtu kulminatsiooniks oli pidulik hetk, mil teatrijuht Garmen Tabor ja loominguline juht Tanel Jonas kuulutasid välja kolleegipreemiad möödunud aasta tööde ja tegemiste eest.

Esimest korda loobuti pea- ja kõrvalosade nimetamisest ning hääletada sai selle asemel kahe silmapaistva naisrolli ja meesrolli poolt.

Silmapaistvad meesrollid pälvisid Ringo Ramul rolli eest lavastuses "Kui sa tuled too, too mul lilli" ja Rait Õunapuu rolli eest lavastuses "Sume on öö".

Silmapaistvad naisrollid pälvisid Terje Pennie rolli eest lavastustes "Ema" ning Marika Palm rolli eest lavastuses "Sume on öö".

2021. aasta parimaks uuslavastuseks hääletasid kolleegid Ringo Ramuli lavastatud "Leskede kadunud maailma".

Parima kujunduse eest sai tunnustuse teatrikunstnik Lilja Blumenfeld lavastuse "Sume on öö" lavakujunduse ja kostüümide eest.

Südamega tehtud töö eest pälvis kolleegide tähelepanu lavastusala juht Pille-Riin Lillepalu. Parimaks lavastusala töötajaks valisid kolleegid tehnikajuhi Margo Siimoni. Parimaks maja töötajaks valiti kassateenindaja Mare Miilmaa.

Särava teo eest sai preemia projekti "Tipust Topini" ehk Munamäest mereni Eesti läbimine – Ugala tiim koosseisus Kaido Kivipõld, Karl Kena, Tanel Jonas, Sander Aleks Paavo, Elari Ennok, Vallo Kirs, Mari Hubel, Gerda Sülla, Kerli Kink, Marie Ruut. Projekti käigus läbiti teatejooksuga juunikuumuses ennastsalgavalt järjest 337 kilomeetrit.

Ühtlasi premeeriti 2021. aastal kõige rohkem etendusi andnud nais- ja meesnäitlejat, kelleks olid Marika Palm ja Andres Tabun.

Ugala teatri juhatuse eripreemia sai järjepideva konstruktiivsuse ja tulemuslike lahenduste eest tugeva meeskonnana lavastusala juht Pille-Riin Lillepalu ja lavatehnilise ala juht Siim Saarsen.

Esimest korda anti sel aastal preemia Ugala parimale sõbrale, kelleks sai Viljandi haigla oma järjepidevalt sooja ja sõbraliku toetuse ning abi eest endiselt keerulisemates oludes sujuvaks toimimiseks.