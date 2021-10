Räppar Margiiela avaldas uue singli "Üks öö"

2020. aastal hakkas Margiiela kaasa tegema tuntud räpparite Pluuto, Villemdrillemi, Leisi jt albumitel. Oma elu ja karjääri esimese singli avaldas ta koostöös Sony Musicuga 2021. aasta suvel.

Margiiela esimene singel "Big Stepper" ilmus 2021. aasta augustis, mida ta esmaesitles laivis Eesti Hip Hop festivalil.

Margiiela on Eesti räpiskeene uus nimi, kes avaldas oma teise singli "Üks öö" maailmakuulsa plaadifirma Sony Music Entertainmendi alt.

"Mõtlesin tükk aega, et selle laulu hetk on ammu läinud, aga ma tulin alati selle esimese demo juurde tagasi ja lõpuks sain aru, et me peame selle ikkagi lõpuni tegema ja välja laskma. Kui ta ei tule praegu, siis ei tule mitte kunagi," sõnas räppar.

Loole tegi visuaali Patrik Prints, kes on teinud koostööd artistidega, nagu Boipepperoni, Villemdrillem ja paljude teistega. "Patrik pakkus, et võiksime midagi koos teha – saatsin talle "Ühe öö" demo ja kõik klappis," sõnab Margiiela.

Loo autoriteks on Margiiela ja Leis, produtseerinud on Stardustszn.