Alfa Collective andis välja muusikavideo singlile "The Door"

Video režissööri Elis Rumma sõnul inspireeris teda loo sõnum ning seda on näha ka videopildis. "Just see mõte, et üles leida ja nii-öelda maha põletada mingisugused kindlad mõttemallid ja hirmud, mis on meisse kodeeritud. On naljakas paradoks, et kõige karmimaid hinnanguid andvad "teised" peidavad end sageli hoopis enda mõtetes ja uskumustes. Just seda ideed video edasi anda püüabki," tutvustas Rumma.

Muusikavideo valmis režissööri Elis Rumma ning operaatori ja VFX kunstniku Juss Saska koostööna. Videos figureerib bändi kõrval noor näitleja Gabriele Amine Ahwazian ning stilistikaga oli abiks Jane Mändsoo.

Alfa Collective on jazzfunki ja eksperimentaalset popi viljelev ansambel, mis teostab laulja ja helilooja Anett Tamme eklektilist muusikalist visiooni. Kollektiiv alustas ühise helikeele otsinguid debüütalbumit "Canvas" (2018) meisterdades. Tänaseks on ansambel suundunud uutele avastusretkedele muusikas ning seob tormiliseks tervikuks elemendid progerokist kuni electro-jazz'ini, mille mõjutusi kuuleb 2021. aastal ilmunud singlitel "Align", "Second Plan" ja "The Door".

Alfa Collective'i ridades musitseerivad Anett Tamm, Taaniel Pogga, Johannes Laas, Robert Nõmmann ja Martin Petermann.