Klassikaraadio "Fantaasia" saateid juhivad sel nädalal Draamateatri näitlejad

Hilisõhtust saadet "Fantaasia", mis on Klassikaraadio eetris argipäeviti kell 22.00–00.00, on juhtinud nii muusikainimesed, näitlejad, tantsijad kui filmitegijad, nii kirjanikud kui kirjandusest kirjutajad, nii ettevõtjad kui õppurid. Selle nädala saatejuhid on Helena Lotman, Tõnu Oja, Kersti Heinloo, Kersti Kreismann ja Kristo Viiding.

Aasta tagasi, mil Draamateatril täitus 100 aastat, sisustasid samamoodi terve nädala vältel "Fantaasia" saateid Draamateatri trupi liikmed, neid on võimalik järele kuulata siit.