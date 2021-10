Näitus "Oaasid" esitleb tehislikke keskkondi, mis pakuvad pelgupaika

Kuraatorite sõnul saavad oaasid olla poliitilised, sotsiaalsed, majanduslikud või ka näiteks virtuaalsed paigad videomängude näol. Oluline on see, et oaas on koht, kuhu inimene saab pageda vaenuliku maailma või argielu eest.

Eesti Oaasidest on näitusel välja toodud Rummu seikluspark ja ZAUM-i loodud rollimängul põhinev videomäng.

"Tahtsime nende erinevate näidetega visualiseerida seda, kui erinevas aegruumis inimesed elavad. Oaas on baasvajadus, olgu ta siis virtuaalne põgenemine või paik, mis eristab nädalavahetust argipäevast," selgitas näituse kaaskuraator Irma Arribas "Aktuaalsele kaamerale.

"See on omamoodi põgenemise viis ja võimalus taas iseennast leida. Need on peamised teemad, millega me oleme tegelenud."