Ministeerium: Vaba Lavale rahastuserandi tegemine on keeruline

Kultuuriministeeriumi esindajad kohtusid teisipäeval Vaba Lava juhatusega, et arutada, milline võiks olla Vaba Lava Narva teatrikeskuse tulevik. Sõelale on jäänud kaks võimalikku lahendust, võimalus sel aastal uksed avada on praegu veel lahtine.

Vaba Lava juhil Märt Meosil on väga hea meel, et lõpuks algas konstruktiivne dialoog kultuuriministeeriumiga. "Arutasime erinevaid punkte ja jõudsime mingile seisukohale, me jätkame ka kohtumistega," mainis ta ja tõdes, et hetkel sellist otsust veel ei ole, et nad saaksid Narvas teatri uksed taasavada.

Kuigi kokkusaamisel tulid teemaks ka konkreetsemad summad, siis on Meosi arvates üsna keeruline lahendada probleemi nii, et uksed saaks juba sel aastal avada. "Me vaatasime pikemalt tulevikku ja arutasime erinevaid variante, kuidas Vaba Lava Narva ja Vaba Lava Tallinn võiksid edasi tegutseda."

"Sellele kokkuleppele me jõudsime, et võiksime asja edasi arutada ning ma olen optimistlik, et me ikkagi suudame Narva teatripublikule uksed avada," nentis ta ja lisas, et kuigi esimene eelistus oleks jätkata samamoodi nagu praegu, siis pakkusid nad välja ka uue sihtasutuse loomise.

"Me oleme valmis arutama seda uue sihtasutuse loomist, aga see peaks olema nii, et Vaba Lava on ise üks selle sihtasutuse loojatest ning et see luuakse Vaba Lava Tallinna ja Narva teatrikeskuste baasil," kinnitas Meos.

Kultuuriministeeriumi hinnangul on Vaba Lavale erandi tegemine keeruline

Kultuuriministeeriumi kunstide asekantsleri Taaniel Raudsepa sõnul oli kohtumine Vaba Lavaga väga asjalik. "Saime läbi arutada palju teemasid ja jõudsime kohtumise lõpuks kahe versioonini, millega edasi minna ja mille üle edasi läbi rääkida," kinnitas ta ja mainis, et nad leidsid ka suure ühisosa. "Meie eesmärgid on tegelikult väga sarnased, sest me mõlemad tahame, et teatritegevus jätkuks nii Narvas kui ka Tallinnas."

"Üks versioon on see, et Narva Vaba Lava jätkab eraõiguslikuna ja teine versioon on see, et me anname sellele tegevusele pikaajalise kindluse läbi ühise sihtasutuse, kuhu see tegevus üle läheb," mainis ta ja tõi välja, et sihtasutuse üheks asutajaks oleks riik ja teiseks Vaba Lava.

Enne järgmiste sammude tegemist on Raudsepa hinnangul veel palju detaile, mis on vaja läbi arutada. "Finantsid on üks osa kogu problemaatikast ja need tuleb läbi arutada, kokku leppida ja võimalused leida, kui me räägime riigi panuse suurendamisest, siis peame me leidma vastuse, kust see raha tuleb, raha ei tule lihtsalt ministeeriumist, vaid see tuleb riigieelarvest, selle taga on protsess ja selle taga on otsused," nentis ta ja mainis, et kohtumisel ühtki lõplikku kokkulepet ei sõlmitud.

Seda Taaniel Raudsepp praegu öelda ei oska, kas Narva Vaba Lava veel 2021. aastal saab oma uksed taas avada. "See on keeruline küsimus, me peame korra vaatama seda, kuidas on erateatrite rahastamine on Eestis korraldatud, see on korraldatud nii, et kõiki koheldakse võrdselt, kõik saavad aasta alguses komisjoni tehtud otsuse põhjal oma rahastuse, komisjonist moodustavad valdava osa teatrivaldkonna eksperdid ning kõik teatrid toimetavad selle rahastuse baasil, mis nad aasta algul saavad."

"Olukord, kus me ühele teatrile, kes on keerulises seisus, anda lisatoetuse väljaspool seda seaduses antud raami, on keeruline erand, kui aus olla," rõhutas ta ja nentis, et tegelikult on teisigi teatreid, kes toimetavad üldse ilma toetuseta või on keerulises seisus.

Kunstide asekantsleri sõnul kohtuvad nad Vaba Lavaga uuesti umbes kahe nädala pärast, et täpsemates detailides kokku leppida.