Narva Vaba Lava sulges ajutiselt uksed, etendused lükati tulevasse aastasse

Narva Vaba Lava on oktoobrist rahalistel põhjustel suletud ning etendustegevus on peatatud.

Vaba Lava juhatus ja nõukogu teatasid septembris, et vajavad sihtasutuse elushoidmiseks käesoleva aasta lõpuni täiendavat rahastust summas 140 000 eurot. Kuna Kultuuriministeerium sellele vastu ei tulnud, sulges Narva maja ajutiselt uksed, jätkates vaid huvitegevustega. Kõik mängukavas olnud etendused lükati edasi järgmisse aastasse.

Narva Vaba Lava on korduvalt pööranud tähelepanu alarahastusele. Vaba Lava probleem seisneb selles, et nad peavad üleval kahte teatrimaja kahes eri linnas- Tallinnas ja Narvas. Kuid toetust saavad nad kõigest ühe maja ülalpidamiseks.

"Võibolla siis ei saada aru, mida me oleme seal sisuliselt teinud. Eks me püüame seda siis selgitada avalikkusele. Võibolla tõesti me oleme vähe selgitanud. Me oleme käivitanud esimesed eestikeelsed huviringid, oleme teinud seal 14 esietendust, võtame teatreid vastu. Korraldasime augustis esimese Vabaduse festivali, kus oli üle 110 väliskülalise, meil on Kultuurihoov sellel suvel käivitunud. Tegelikult neid tegevusi on päris palju," sõnas Vaba Lava teatrijuht Märt Meos.

Kultuuriministeerium on kinnitanud, et professionaalse teatritegevuse jätkumine Narvas on riigi jaoks prioriteetne. Uue lahendusena tegi ministeerium ettepaneku luua uus sihtasutus, mis saab ka püsiva rahastuse. Uus sihtasutus hõlmaks Narva Vaba Lava ja Tallinna Sakala teatrimaja.

"Sellesse sihtasutusse tuleksid kokku Sakala teatrimaja ja Narva Vabal lava kohustused ja varad. See on algne mõte. Kuna Vaba Lava signaal oli see, et soov on stabiilne rahastusmudel. Teiselt poolt, et toimemudel oleks Narva ja Tallinna vahel. Vaadates riigi võimalusi ja ressursse, tundus võimalus ühendada kõige optimaalsem," rääkis kultuuriministeeriumi teatrinõunik Laur Kaunissaare.

Vaba Lava juhi sõnul vajab Narva sõltumatut teatrit. "Seal on palju probleeme, ja tegelikult teater saab seal palju kaasa aidata. Ma ise tunnen, et teater on seal tunduvalt efektiivsem ja tunduvalt rohkem teretulnud kui mitmes teises Eesti linnas. Need soojad vastuvõtud ja aplausid, ma usun, et me teatrina oleme selle kolme aastaga ikka üht-teist muutnud," lisas Meos.

Meose sõnul on nad avatud koostööks kultuuriministeeriumiga ja võivad kaaluda uue sihtasutuse loomist juhul, kui Vaba Lava saab olema üks sihtasutuse loojatest.