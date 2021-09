Narva Vabal Laval esietendub Sveta Grigorjeva "Fakerz"

Laupäeval, 25. septembril esietendub Narva Vabal Laval Sõltumatu Tantsu Lava uuslavastus "Fakerz", mille lavastaja on Sveta Grigorjeva.

Esietendusi pole Narvas pea kunagi, samas kui 2020. aasta teatristatistika kohaselt saab publik mujal Eestis tähistada esietendusi vähemalt üle päeva. Seetõttu teeb Sõltumatu Tantsu Lava (STL) oma esietenduse seekord Narvas, et ka sealsed inimesed ning ümberkaudsed saaks kogeda õhkkonda, mida toob kaasa endaga ühe uue lavastuse esimene publiku ette toomine.

Grigorjeva uues lavastuses lasevad lavalolijad ehk fakerzid end võrgutada erinevatest tantsulistest stiilidest ja tehnikatest, võltsides, häkkides ja remiksides neid. Fakerzid kasutavad märksõnu, kuulujutte, kilde sotsiaalmeediast, isiklikust mälust ja kehalisest kujutlusvõimest. Neid huvitab idee fiktiivsest keskist-miskist, mille sees võiks tegutseda nähtus nagu "kollektiivne tantsuhäkkeri keha".

Laval on Üüve-Lydia Toompere, Julia Koneva, Helena Pihel, Siim Tõniste, Kaie Küünal, Rauno Zubko, Indrek Kornel. Helikujunduse loob Alvin Raat, valguse Karolin Tamm, kujunduse ja kostüümid Mara Kirchberg, dramaturgiline tugi on Kerli Ever, õmbleja Kristiina Vilipõld, tehniline tugi Marko Odar, grimmi- ja soengunõustaja Liisi Kõuhkna.

Tallinnas etendub "Fakerz" 1., 2., 26. ja 27. oktoobril Vaba Lava saalis.