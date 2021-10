Kultuuriministeerium annab tänavu välja viis Wiiralti stipendiumit

"Kunstiturg on praegu väga aktiivne ning Wiiralti looming kõnetab huvilisi endiselt, seega saame kogunenud tasude eest anda sel aastal välja lausa viis stipendiumit," märkis Kultuuriministeeriumi kunstinõunik, valikukomisjoni juht Maria-Kristiina Soomre.

"Senine aktiivne taotlemine ning üha paremini põhjendatud avaldused näitavad, et stipendium on oluline tugi kunstitudengitele, kes on oma loomingule vähemalt sama pühendunud kui nende eelkäijad eelmisel sajandil."

Stipendiumi kandidaat võib olla iga täiskoormusega riiklikult tunnustatud õppekaval õppiv kunstitudeng, sealhulgas välisülikoolides õppija. Kandideerijail tuleb läbi mõelda stipendiumi eesmärk isiklikus plaanis ning avada võimalikult täpselt oma loometegevuse põhimõtteid ja sihte.

Ühe stipendiumi suurus on 3000 eurot ning need annab laureaatidele aasta lõpus üle kultuuriminister Anneli Ott. Eesti Kunstimuuseum lisab stipendiumile traditsiooni kohaselt nimelise kuldkaardi, mis annab selle omanikule eluaegse tasuta külastusõiguse kõigis muuseumi filiaalides.

Ministeerium maksab stipendiumi Wiiralti loomingu kasutamisest laekunud autoritasudest. Eduard Wiiralti autoritasude pärija on Kultuuriministeerium. Kunstniku loomingu kasutamise eest laekuvast rahast makstakse stipendiumi alates 2004. aastast.

Stipendiumite arv kõigub aasta-aastalt olenevalt sellest, kuidas Wiiralti teoste müügiga läheb. Kolm aastat on ministeerium järjest välja andnud kolm stipendiumit, enne seda andsid nad kolm aastat välja kaks stipendiumit. Rekord pärineb 2008. aastast, kui oli majandusbuumi tipp ja ministeerium sai välja anda seitse stipendiumit.

Stipendiumi taotlemiseks tuleb kultuuriministeeriumile (eelistatult digitaalselt) esitada vabas vormis avaldus, millega on kaasas motivatsioonikiri, loomingulise ja erialase tegevuse ülevaade ning tõend õpingute kohta. Digiallkirjastatud taotlusi ootab ministeerium e-posti aadressil min@kul.ee 15. novembriks 2021. Paberkandjal võib avaldusi saata aadressil Suur-Karja 23, Tallinn. Täpsed tingimused leiab kultuuriministeeriumi kodulehelt.

Möödunud aastal osutusid laureaatideks skulptuuri, installatsiooni ja joonistustega tegelev Anna Mari Liivrand, kunstnik ja kuraator Kaisa Maasik ning moekunstnik Tauri Västrik. Kokku on alates 2004. aastast välja antud 38 stipendiumi.