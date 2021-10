Pet Shop Boys esineb järgmise aasta suvel Eestis

Ühendkuningriigist pärit duosse kuuluvad Neil Tennant ja Chris Lowe ning nende loomingust on Briti singliedetabeli tipp-30 hulka jõudnud 42 singlit, esikümne hulka 22 singlit ja esikohale neli singlit.

The Independent on öelnud Pet Shop Boysi viimase maailmaturnee kohta: "Nende karjäär on näidanud, et popmuusika ja kunst ei saa mitte ainult koos eksisteerida vaid ületada kõrgemaid muusikalisi vorme."

Päevaleht Daily Telegraph on aga kirjutanud nende viimase turnee kohta, et "etendus hõlmab kõrgkultuuri, klubikultuuri, teatrit, kino, poliitilist satiiri ja meeli erutavat laser-show'd".

Pet Shop Boys on Eestis varem esinenud neli korda, viimati aastal 2018 Õllesummeril.