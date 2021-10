Arhitektuuriteadlane Karin Paulus: puit on täiesti adekvaatne väljendusviis

Aasta puitehitis 2021 tiitli võitis Tamme talukompleks Muhumaal. Võidutöö valmis ÖÖ-ÖÖ arhitektide ja Mõekast OÜ koostöös.

Arhitektuuriteadlase ja žürii liikme Karin Pauluse sõnul on valiku langetamine olnud alati keeruline, kuid Tamme talukompleksi puhul on suurepäraselt kokku saanud traditsioonid ja tänapäev. Nii on maja ehitamisel põimitud näiteks roo- ja kimmkatuse kasutamine.

Karin Paulus sõnul võtsid nad valiku langetamisel arvesse ka hoone sobivust ümbruskonnaga. "Alati võid olla perfektne, aga kui see ümbrusega üldse ei haaku, siis ei ole konstruktiivsel hõrkusel mõtet."

Konkursi raames selgitati välja ka rahva lemmik puitehitis. Sel aastal pälvis rahva lemmiku tiitli Saaremaa Gümnaasium. Karin Pauluse sõnul on riigigümnaasiumite loomine toonud üle Eesti väga palju head arhitektuuri. Ühtlasi sai gümnaasium ka fassaadipreemia. "Väga hea maitsega tehtud hoone nii seest kui väljast," leidis Paulus ja mainis, et hoone on saanud positiivset tagasisidet nii õpetajatelt kui ka õpilastelt.

Karin Pauluse sõnul on puidu kasutamine fassaadidel väga moes. Raskusi valmistab pigem konstruktiivne pool, kus võivad tekkida probleemid näiteks tuleohutuseeskirjadega.

Puitu ei kasutata ainult elamute loomisel, vaid üha rohkem julgetakse ehitada ka suuremaid puitmaju. Lisaks on puidu kasutamine olnud populaarne sisearhitektuuris.

Veel tõid žüriiliikmed esile Wiru spordikeskuse, kus lisaks arhitektuurile hinnati ka hoone sotsiaalset mõõdet. "See tundus meile žüriiga tänuväärne objekt, kus kohalikud tajuvad, et suuri maju ei pea ehitama ainult kivist, betoonist või plekist, vaid ka meie oma puit on täiesti adekvaatne väljendusviis."

Pauluse sõnul võiks puitu kasutada rohkem tüüpelamute ehitamisel. Lisaks mainis Paulus, et oma panuse puitehitiste rajamisele võiks anda ka riik või linn. "Keskkonnasõbralik mõõde, mis puiduga kaasas käib, on võib-olla see väärtus, mis tasuks veel laiemalt tunnetamist."