Uuring: ligi pooltel vabakutselistel loovisikutel on katkendlik ravikindlustus

Uuringust selgub, et Eestis on praegu 10 200 vabakutselist loovisikut, kelle sissetulekud on ebaregulaarsed ja harvad. See on omakorda peamine põhjus, miks neil tekivad probleemid sotsiaalkaitse vallas. Uuringu eesmärk oli teha kindlaks, kuidas tuleks vabakutselisi loovisikuid mõjutavat kultuuri- ja sotsiaalpoliitikat kujundada, et maandada nende sotsiaalmajandusliku toimetuleku riske.

"Valdkonna probleemide lahenduste rakendamiseks on oluline saada põhjalik ülevaade vabakutseliste toimetuleku kohta, kuna seni on lähtutud paljuski tunnetustest ja üldistest hinnangutest. Uuringu tulemused kinnitavad, et vajadus on algatada loovisikute ja loomeliitude seaduse muutmine, et hoida ära tulevikus terendav hädaolukord ja tagada kultuuri võime kohaneda ja areneda ka praegustes rasketes oludes," ütles kultuuriminister Anneli Ott.

Uuringust tuleb välja, et umbes pooltel vabakutselistest loovisikutest oli 2020. aastal katkendlik ravikindlustus, mis tähendab, et ühel või mitmel kuul puudus neil tervisekaitse. Iga kolmas loovisik hindab, et tal oli viimase aasta jooksul vajadus arstiabi järele, kuid ta seda ei saanud. Töötukassas on aasta jooksul end arvele võtnud iga neljas vabakutseline loovisik, kuid vähese staaži ja töötukindlusmakse kehva laekumise tõttu ei saa nad töötushüvitisi.

"Kultuuri ja loovisikute loomingut väärtustatakse Eestis kõrgelt, aga see ei kajastu endiselt vabakutseliste loovisikute käekäigus. Sisuliselt saavad vabakutselisuse juures kokku nii ravi-, töötus- kui pensionikindlustuse lüngad. Parandades olukorda loovisikute jaoks, teeksime seda ka kõigi teiste jaoks," sõnas Praxise analüütik Kaupo Koppel.

Teistest vabakutselistest loovisikutest eristuvad väiksemate tulude suuruse, nende harvema saamise ja suuremate sotsiaalkaitseliste riskide poolest kujutavad kunstnikud. Samal ajal on vabakutselised loovisikud enamasti kõrgharidusega (63%), mis on sagedasti erialane. 70% vabakutselistest loovisikutest on naised.

Kultuuriministeerium alustab novembris loovisikute ja loomeliitude seaduse (LLS) väljatöötamise kavatsuse protsessi, seaduse muutmiseni loodetakse jõuda 2023. aastal.

Põhilised järeldused uuringust: