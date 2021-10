"Silt viltu" | Sveta Grigorjeva vaktsiinivastaste meeleavaldusest: see on räme isekus

"Mingitel hetkedel ei saa minna kompromissile, lihtsalt ei saa. Ja see ei ole vastand heasoovlikkusele," tõdes Sveta Grigorjeva ja lisas, et täpselt seda sai näha 23. oktoobril Vabaduse väljakul. "Ma näen, et need inimesed tegelikult on hästi isekad. Mina kannan maski, olen vaktsineeritud. Ma ei tee seda iseenda pärast. Ma kannan seda sellepärast, et ma võin ka sümptomiteta levitada seda teistele inimestele, ka vanematele inimestele, kes on riskirühmas."

"Ma näen seda 23. oktoobri miitingut ja mõtlen, et see on räme isekus, mida me näeme, räme isekus. Nendel hetkedel ma tunnen, et mina ei saa kompromissile minna. Ma ei saa lihtsalt vaadata seda ja mõelda, et seal on ju igasuguseid inimesi, on nii vaktsiinivastaseid kui inimesi, kes on võib-olla tundlikumad mingite sunnimehhanismide suhtes. Ei! Te olete keset pandeemiat 5000 inimest koos lihtsalt karjumas, ma ei tea, mida tegemas, lihtsalt levitamas seda," rõhutas ta.

"Te isegi ei tea, et meil on meditsiin kokku kukkumas. Täpselt sellisel hetkel ma tunnen, et peabki resoluutne olema, ei saa olla nii, et oi, seal olid igasugused kohal. Ei! Me oleme keset kriisi, inimesed on lihtsalt nii isekad, et nad lähevad sellisele miitingule," lisas Grigorjeva.

"Jah, ma tean, et peab tegema ideoloogilisi vahesid, et meil on siin manipulaatorid, ideoloogid ja siis on inimesed, kes lihtsalt on manipuleeritavad ja nii edasi, aga ikkagi ma tulen tagasi: kuulge, igal inimesel võiks olla nii palju oidu, et sa ei lähe keset pandeemiat kuskile Vabaduse väljakule nõudma õigust," mainis ta ja tõi välja, et ta kannab maski ja vaktsineerib end ennekõike selleks, et kaitsta teist inimest. "Mitte seda, et peaasi, et mina jääks ellu, et minu õigused oleks kaitstud. Siin peab olema resoluutne ja öelda, et nii need asjad ei tohiks käia tegelikult ja need inimesed tuleb vastutusele võtta."