Tartus näeb Kristen Rästase näitust kujuteldamatutest keskkondadest

13. novembrist on Tartu Kunstimaja väikeses saalis avatud Kristen Rästase isikunäitus "Kuskil teisel pool vikerkaart II".

Näitus on edasiarendus samanimelisest isiknäitusest ning neid siduvaks teemaks on "neljanda seina lõhkumine" kunstiteoste tehniliste struktuuride võimendamise ehk kunsti kui eksponaadi demüstifitseerimise abil. Skulpturaalsed ja maalilised kunstiteosed ning ready-made esemed jäljendavad nii looduslikke elemente kui tehislikult loodud keskkondi, seades kahtluse alla selle, kui hästi me maailma tajuda suudame. Tegelikkuses puutume kokku vaid üheselt mõistetavate kokkuleppeliste terminite ja visuaalse keelega, mis maailma omadusi ainult kirjeldavad.

Installatsiooni saatev videoteos kujutab visuaalset teadet tuleviku minale, mis on loodud käimasoleva kliimakriisi ning ülemaailmse pandeemia esimeste kuude ajal. Visuaalid esitlevad kujuteldamatut keskkonda, kus füüsiline maailm on asendunud killustunud digitaalse kujutisega, mis on täis tõrkeid ja moonutusi ning mis koosneb fantaasiatest ja mälestustest sellest, milline maailm oleks võinud olla. Narratiiv esitab argiseid mõtteid igapäevasest kohalolekust ning selle hajameelsuses varjutab süvenevat ärevust võimalikust maailmalõpust.

Kristen Rästas on Berliinis ja Tallinnas elav ja töötav kunstnik. Tema teoseid on näidatud Eestis, Saksamaal, Leedus, Islandil ja Belgias.

Rästas on üks Robin Ellis Meta pseudonüümi all tegutsevatest autorites ja post-gallery.online veebigalerii kaasasutaja.

Näitust on avatud 12. detsembrini.