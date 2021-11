Kalle Randalu sünnipäevakontserdil kuuleb Beethoveni loomingut

Beethoveni klaverikontsertidega puutus Kalle Randalu esimest korda kokku koolis. Eriti on Randalule meelde jäänud Beethoveni neljanda klaverikontserdi esimene osa, mida keskkooli lõpus orkestriga koos mängiti. "Ma olen selle muusikaga üles kasvanud. Mõnes mõttes ka kokku kasvanud."

Kalle Randalu juhatas Beethoveni loominguni dirigent Peeter Lilje, kes julgustas teda tutvuma helilooja loometööga. "Võtame ikka kõik ette. Mängime kõik viis ilusti," meenutas Randalu Lilje sõnu ja lisas, et koos tekkis neil ka idee need kahel õhtul korraga ette kanda.

Kalle Randalu sünnipäevakontserti juhatab Keski-Pohjanmaa Kammerorkestri asutaja ja kauaaegne peadirigent Juha Kangas, keda seob tihe side Tallinna Kammerorkestriga. Samuti on Kangas korduvalt juhatanud ERSOt. Kangasega on Randalu koostööd teinud aastakümneid.

Juubilar Randalu sõnul on rõõm, et inimesed ikkagi raskel ajal kultuuri nautima tulevad. Kuigi inimestele on ka kultuurinautlemine muudetud lihtsaks ja seda saab teha kodust lahkumata, on muusiku arvates rõõm näha kontsertsaalis pealtvaatajaid. "Rõõm on, kui inimeste nägudelt peegeldub rõõm vastu," ütles Randalu ja lisas, et publiku hea meeleolu annab ka artistidele väga palju juurde.

Kuigi Beethoveni loomingut on iseloomustatud jõulisena, leidub selles Randalu arvates ka palju lüürikat. "Ma arvan, et helistiku värvingus endas on midagi, mis seob seda karakterit," iseloomustas Kalle Randalu Ludwig van Beethoveni teoseid. "Ilu tuleb esile igast Beethoveni teosest," ütles ta ja lisas, et ilu on tähtis mõiste tolle ajastu muusikas.

Beethoveni loomingut on Kalle Randalu korduvalt kontsertlavadel ette kandnud. Küll aga mainis muusik, et Beethoveni hilisema loomingu mängimiseks peab tundma ka helilooja varasemat loomingut.

Klassikaraadio teeb mõlemal õhtul Estonia kontserdisaalist ülekande kell 19.