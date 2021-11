ARS-is avati skulptor Mare Mikoffi näitus "Mare ja teised tüdrukud"

Staatiliste kujude vahel elustusid näituse avamisel Sveta Grigorjeva performance-skulptuurid. Ligikaudu pool sajandit tegutsenud Mikoff ise ütleb, et tegelikult on ta alati portreteerinud rohkem mehi.

Maskuliinsesse maailma on siiski aegajalt sisse murdnud ka mõni tüdruk. Suurnaiste ringis on nii malbust, leebust ja headust kiirgavaid tegelasi kui ka vihaselt tehtud võimukaid fuuriaid.

"Ma saan ennast vabaks lasta. Kui nad ongi kurjad ja minu peale vihased, siis ma ei karda neid, aga mõni mees võib mulle midagi teha. Ma olen väga halvasti teinud mehi ka, vihaga. Ma ei ole kunagi kartnud midagi. Kui ma oleksin kartnud võibolla ma poleks seda eriala valinud, see ei ole ju eriti naiste oma ehk kui naised mängus on, on nad mehelikud. Ka maailma naisskulptorid ei ole naiselikud, kes on minu eeskujud," rääkis skulptor Mare Mikoff.