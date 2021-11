Tiit Terik: PÖFF on meie vaieldamatu edulugu

"PÖFF on meie vaieldamatu edulugu," ütles kultuuriminister Tiit Terik "Aktuaalsele kaamerale". "Ma suhtun suure lugupidamisega Tiina Lokki ja tema meeskonna töösse. Kui ta veerand sajandit tagasi alustas, siis tõenäoliselt ei osanud ta oma unenägudeski ette näha, et 25 aastat ja me ei mahu võib-olla Tallinna suurimasse saali ära ja et oleme üle Eesti erinevates kinodes," rääkis Terik.

Tema sõnul on ka PÖFF-i rahvusvaheline mõõde oluline. "Üle maailma on kuskil 4000 filmifestivali ja Eesti ning meie PÖFF on 15 hulgas, kes A-kategoorias. See on meeletu edu," sõnas minister.

Teriku sõnul võime oma filmitööstuse üle uhkust tunda. "Meie filme vaadatakse maailmas ja meie vaatame maailma filme siin. See, mis on saavutatud, on väga emotsionaalne."

Terik rõhutas, et tugi avaliku sektori poolt on filmitegijatele meeletult oluline. "Kui meeskond on võtnud idee ja selle nii suureks kasvatanud, siis on riigil juba auasi kõrval olla ja anda ka omapoolset tuge," ütles minister.

PÖFF-i avafilm on Ungari režissööri Ildikó Enyedi romantiline draama "Minu abikaasa lugu". Festivali avatseremoonial saab Elle Kull kätte PÖFF-i elutööauhinna ja välja kuulutatakse Bruno O´Ya noore näitleja stipendiumi laureaat.

Kokku on 28. novembrini toimuva festivali põhikavas 181 filmi 74 riigist. Neljas võistlusprogrammis on kokku 34 maailma ja 31 rahvusvahelist esilinastust.

29. novembrist saab festivali filme vaadata ka PÖFF-i veebikinos. 30 filmi hulgas on ka tänavused võidutööd.