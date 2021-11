Loominguline kollektiiv Ekspeditsioon toob välja uuslavastuse "Eikellegi kõrb"

Sakala 3 teatrimajas esietendub 20. novembril Ekspeditsiooni uuslavastus "Eikellegi kõrb", mille autorid on lavastaja-näitleja Jaanika Arum, visuaalkunstnik ja muusik Helen Västrik ning helikunstnik Mari-Liis Rebane.

Lavastuse üheks inspiratsiooniallikaks on Austraalias elav Regent Honeyeater - haruldane laululindude liik, mille isendid on hakanud liigikaaslaste vähesuse tõttu unustama iseenda laulu. Ka Eesti metsadest on viimase 35 aasta jooksul kadunud 3.5 miljonit lindu. Lisaks kohandavad linnas elavad linnud oma laule linnamüras olevate sageduste järgi ning teevad kompromisse oma vokaalses esitluses, kärpides välja teatud sagedusega helisid ja viise oma laulust.

Lauri Lagle kunstilisel juhtimisel tegutsev Ekspeditsioon on kooslus, keda ühendab otsing ja soov süvenenult ning teatud põlemiskraadiga tegutseda kunstiteoste loomise nimel. Ekspeditsooni tahe on otsida tundmatut koos teiste mõttekaaslaste, loojate, näitlejate, muusikute, kunstnikega. Püüd luua teoseid, mis tänase hetke ja maailmaga resoneeruks.

2019. aastast on Ekspeditsioon teinud koostööd Von Krahli teatriga ja ühise trupiga on seni loodud kokku viis lavastust: Lauri Lagle "Sa oled täna ilusam kui homme" ja "Paratamatus elada ühel ajal", Juhan Ulfsaki "Pigem ei", Mart Kangro "Täna õhtul lorem ipsum" ja Peeter Jalaka "Aed".

"Eikellegi kõrb" autorid ja lavapartnerid on Jaanika Arum, Helen Västrik ja Mari-Liis Rebane, valguskunstnik Aleksandr Mirson, kostüümikunstnik Jaanus Vahtra, dramaturg Marika Vaarik, teraslinnu autor Taavi Teevet.

Etendused toimuvad novembris ja detsembris Sakala 3 Teatrimajas.