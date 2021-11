Raamat "Maruvahva lasteaed" jutustab tõetruult lasteaiaelust

"Me käisime koos kunstnikuga lasteaias, veetsime seal pool päeva, tutvusime lastega, õpetajatega, selle keskkonnaga ja sealt pealt oli väga lihtne edasi minna, need lood justkui hakkasin ise sündima," rääkis kirjanik Liis Sein.

Raamatu eesmärk on pakkuda väikestele ja suurtele lugejatele võimalust teemade üle arutleda ja kaasa mõelda. Lood on realistlikud lood, aga ka vimkadega. "Pesutoas tegutseb väljamõeldud veedraakon, et kätepesu lõbusamaks muuta. Aga samas räägib raamat ka sellest, miks lapsed ei taha magada või lasteaias süüa. Või mida teha, kui lapsed igatsevad vanemaid. Kui laps seda raamatut loeb, saab ta kellegi teise kogemuse kaudu õppida," sõnas Sein.

Raamatu idee autor on Lasteklubi Väike Päike, mille üheks eesmärgiks ongi laste alushariduse teemade tõstatamine ja teadvustamine ühiskonnas laiemalt.

Väikese Päikese avalike suhete juhi Kristi Stahli sõnul tunnetati täitmata kohta. "Hästi palju räägitakse koolist, kooliharidusest. Alusharidus kui selline on natuke jäänud tagaplaanile. Tegelikult on väga oluline rääkida just alusharidusest, esimest aastatest, kuidas lapsega lasteaias suheldakse, kuidas lapsevanemana teda toetada, millistel teemadel kodus rääkida," ütles Stahl.

Et raamat jõuaks oma lugejateni, kinkis Lasteklubi Väike Päike kasti raamatuid Tallinna Lastehaiglale ning puuetega laste vanematele.