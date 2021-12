Tartu Ülikooli botaanikaaias avatakse pärgade näitus "Teine ring"

"Pärg on oma olemuselt ring, millel ei ole algust ega lõppu – järelikult kõiksus. Pärjad sobivad kaunistama väga erinevaid sündmusi ja tähtpäevi juba aegade hämarusest – sünnist surmani. Hetkel oleme jõudmas jõuluaega ja pärja sümboolsus on igati päevakohane. Igapäevases floristikas on pärg sobilik kaunistuslik element tänu lihtsale vormile ja tihti kasutatakse pärga ruumikujunduses just ajatu tähenduse tõttu," ütles näituse koostaja Leili Alaoja-Rein.

Näituse eesmärk on näidata erinevaid pärgade tegemise tehnikaid ja erinevate materjalide kasutamist. Oluline on taaskasutatavate materjalide laia kasutusala tutvustamine traditsiooniliste materjalide asemel või samal ajal.

Näitust saab külastada botaanikaaia piletiga ja see jääb avatuks 5. jaanuarini.