Kultuuriminister Tiit Terik andis kolmapäeval Kadrioru kunstimuuseumis üle Eduard Wiiralti nimelise stipendiumi neljale kunstiüliõpilasele. 2021. aasta Wiiralti stipendiaadid on Urmo Teekivi, Anna Tamm, Cärol Ott ja Cloe Jancis.

"Iga kord kui me anname Wiiralti nimelist stipendiumit välja, suureneb suurmeistri elutöö. Wiiralti nime kandev stipendium aitab edasi noori kunstnike, kes omakorda sarnaselt Wiiraltile hakkavad ka meie hinge oma töödega paitama ja kõditama. Wiiralt on justkui vana tammepuu, kellelt kukkunud tõrud moodustavad tiheda tammiku, kus inimestel õdus istuda, ja mõtteid mõlgutada" ütles kultuuriminister Tiit Terik.

Urmo Teekivi on Göteborgi Ülikooli metallikunsti magistriõppekava üliõpilane, kellel on pühendunud ja omanäoline lähenemine visuaalkunstidele, mida on oluliselt mõjutanud tema aastatepikkune kokkupuude kunstinäituste ülesseadmistel ja ettevalmistamistel.

Anna Tamm on Hollandis asuva Gerrit Rietveld Academie bakalaureuseastme tudeng, kelle huvitav uurimuslik lähenemine leiab väljenduse mõjuvas töös visuaalsete kujunditega. Tegeleb aktuaalsete ent sageli ühiskonnas maha vaikitud teemadega, kasutades selleks mitmekülgseid kunstilisi vahendeid.

Cärol Ott on Eesti Kunstiakadeemia moedisaini magistrant, originaalse käekirjaga moelooja, kes ühendab fantaasiarikast ja loomingulist lähenemist riideesemetele teadliku tööga kohalike käsitöötraditsioonide säilitamise ja arendamise nimel. Loomingus tuleb esile oskuslik materjalide kombineerimine, mis on samaaegselt kõnekas kohalikus kultuuriruumis, kuid mille visuaalne kujundikeel räägib jõuliselt kaasa arengutega rahvusvahelisel moeväljal.

Cloe Jancis on Eesti Kunstiakadeemia kaasaegse kunsti õppekava magistrant. Tema isikupärases loomingus on tähelepanuväärne argielu teemade ja kujundite sugestiivne ja ebatavaline käsitlus. Juba tunnustust leidnud kunstnik, kellel on selgelt välja kujunenud ja ka rahvusvaheliselt kõlapinda leidnud käekiri.

Eduard Wiiralti nimelise stipendiumi valikukomisjoni kuulusid kunstikõrgkoolide, Eesti kunstimuuseumi, Eesti kunstnike liidu, Tartu kunstnike liidu ning Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse esindajad. Eesti kunstimuuseum lisab stipendiumile muuseumi kuldkaardi. Kaart on nimeline ning annab selle omanikule eluaegse tasuta külastusõiguse kõigis Eesti Kunstimuuseumi muuseumides.

Stipendiume makstakse alates 2004. aastast Wiiralti loomingu kasutamisest laekunud autoritasudest ja sellega toetatakse üliõpilaste õppe- ja loometegevust ning enesetäiendamist. Stipendiumi suurus on 3000 eurot. Eduard Wiiralti autoritasude pärija on Kultuuriministeerium.

2020. aasta Eduard Wiiralti stipendiumi laureaadid olid Kaisa Maasik, Tauri Västrik ja Anna Mari Liivrand.