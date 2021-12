Maarja Kangrol ilmus novellikogu "Õismäe ajamasin"

Raamat sisaldab üheksat lugu, mis peamiselt räägivad tänapäeva inimesest, tema ambitsioonidest, edevusest ja ihadest ning lootusest leida elule tähendus.

Arutletakse ka parema tuleviku ja õiglasema ühiskonna üle. Kangro ütles, et selle raamatu kirjutamine oli tema jaoks puhas rõõm ja nauding.

Raamat ei ole aga mõeldud nõrganärvilistele. Kuigi kirjanik ise tarbis täiskasvanutele mõeldud kirjandust juba väga varajases eas, soovitab ta enda uut teost lugeda alles alates 16. eluaastast.

"Kui ma hakkasin seda raamatut toimetuse järgus üle lugema, siis ma avastasin, et seal on päris palju laipu. Peab ütlema, et enamuses lugudest lendab veri või kujutatakse seal vägivaldseid pilte. Ilmselt mingitel hetkedel on see tundunud adekvaatne väljendus mingitele inimese ambitsioonidele, ihadele – see polnud taotlus, aga niimoodi on see tõepoolest juhtunud," rääkis Maarja Kangro.