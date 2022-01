Laibachi Tallinna kontsert lükkub järgmisesse aastasse

19. veebruaril Tallinnas Vaba Laval toimuma pidanud Sloveenia industriaalgrupi Laibachi kontsert lükkub edasi. Kontserdi uus kuupäev on 29. jaanuar 2023.

Kogu Laibachi tänavune Euroopa tuur "The Coming Race" lükkub Covid-19 levikust tingitud piirangute tõttu järgmisse aastasse. Tallinna kontserdi uus kuupäev on tuleva aasta 29. jaanuar ja toimumispaik endiselt Vaba Lava.

Piletimüük jätkub ja kõik juba ostetud piletid kehtivad ka uuel kuupäeval, neid ei ole vaja ümber vahetada. Samuti on pileteid võimalik esimese veebruarini tagastada.

1980. aastal toonase sotsialistliku Jugoslaavia söekaevanduslinnas Trbovljes sündinud kontseptuaalkollektiiv Laibach on üks rahvusvaheliselt tuntumaid endisest idablokist esile tõusnud popkultuurilisi nähtusi. Nende kaasmaalasest filosoof Slavoj Žižek on öelnud, et Laibach mitte ainult ei muiga äärmuslike ideoloogiate üle, vaid näitab kunstiliste liialduste kaudu, kuidas diktatuur avaldub mingil määral igas riigikorras ja inimeses.

Tulevasel Vaba Lava kontserdil kõlavad valitud palad nii Soome ulmekomöödia "Iron Sky - The Coming Race" heliribalt, Saksa kirjamehe Heiner Mülleri tekstidele loodud muusikalist "Wir sind das Volk" kui ka grupi tunnuslugudest.