Laibach esineb tuleva aasta veebruaris Tallinnas Vaba Laval

Tegu on Laibachi esimese pandeemiajärgse Euroopa tuuri "Love Is Still Alive" kontserdiga, kus kõlavad valitud palad nii Saksa kirjamehe Heiner Mõlleri tekstidele loodud muusikalist "Wir sind das Volk", Soome ulmekomöödiale "Iron Sky - The Coming Race" tehtud heliribalt kui ka läbilõige grupi tunnuslugudest 1980ndatest tänapäevani.

1980. aastal toonase sotsialistliku Jugoslaavia söekaevanduslinnas Trbovljes sündinud Laibachi on avangardkunsti ja industriaalmuusika ühendajana võrreldud Einstürzende Neubauteni, Coili ja Throbbing Gristle'iga ning nad on olnud eeskuju teiste seas Nine Inch Nailsile ja Rammsteinile.

Briti muusikapressis omal ajal maailma kõige ohtlikumaks bändiks tituleeritud grupi totalitaar-militaristlikku stiili on tembeldatud nii ultra-vasakpoolseks kui ka -parempoolseks. Nad on imaginaarse riigi Neue Slowenische Kunst kaasrajajad ja esimesed lääneliku popkultuuri saadikud, kes on esinenud Põhja-Koreas.

Nende kaasmaalasest filosoof Slavoj Žižek on öelnud, et Laibach mitte ainult ei muiga äärmuslike ideoloogiate üle, vaid näitab kunstiliste liialduste kaudu, kuidas diktatuur avaldub mingil määral igas riigikorras ja inimeses.

Laibachi liikme ja ideoloogi Ivan Novaki sõnul ei häiri neid õigupoolest ükski bändi kohta levinud arusaam. "Vahel on valearusaam parem tõlgendus kui kellegi sellise oma, kes arvab meist kõike teadvat."

Laibachi kontsert "Love Is Still Alive" Tallinna Vaba Laval toimub 19. veebruaril 2022. Uksed kontserdile avatakse kell 19.00, kontsert algab kell 20.00. Kontserdi korraldajad on Shiftworks OÜ ja agentuur Damn.Loud.