Riias etendub rohkem kui 40 aasta järel taas Oskar Lutsu "Kevade"

Riia noorsooteatris õnnestus 40 aasta eest Tootsil Teelega tantsima minna 350 korda - Mikk Mikiveri lavastatud Oskar Lutsu "Kevade" oli nii populaarne, et rahvas seisis pikkades piletijärjekordades ja kõik saali ei mahtunudki. Nüüd esietendub "Kevade" Dailese teatris, kus lähtuvalt Läti rangeist koroonapiiranguist müüakse istekohti malelaua põhimõttel ja toolide vahele on paigaldatud ka plastseinad.

Arno osatäitja Lauris Subatnieksi jaoks on "Kevade" uus teos. "Ma polnud seda lugenud ega näinud 80-ndate legendaarset lavastust. Sellest sai legend ja see paneb praegu isegi pisut kartma, sest neil, kes toonast lavastust nägid, on väga head mälestused," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale"

Priit Pedajas sattus Riiga "Kevadet" lavastama tuttavate kaudu pärast seda, kui Läti enda režissöör loobus. Lavastanud Pedajas Lätis varem polegi, "Kevadet" on ta aga varem teinud ka Eestis.

"See on Panso dramatiseering. Ja kui mina omal ajal tegin seda Draamateatris üliõpilaste ja draamatrupiga, siis ma kasutasin oma dramatiseeringut," sõnas lavastaja.