Ralf Sauter: loodan, et Cumberbatch saab "Koeraväe" rolli eest Oscari

Tänavune Kuldgloobuste auhinnatseremoonia erines suuresti eelnevatest, sest üritusele polnud kutsutud ei nominente ega ka laureaate, kohal olid vaid filmiajakirjanikud. Võitjatest anti teada Twitteri vahendusel. Enim auhindu noppisid filmid "Koeravägi" ja "West Side Story", mis said kumbki kolm auhinda. "West Side Story" kuulutati parimaks muusika- või komöödiafilmiks ning film pälvis oma žanris ka parima naispeaosa ja parima naiskõrvalosa auhinna. Parima draamafilmi auhinna sai vestern "Koeravägi", mis premeeriti ka parima režissööri ja parima meeskõrvalosa auhinnaga.

"Ma võin Kuldgloobuste põhjal eeldada, et "Koeraväel" läheb väga hästi ka Oscarite jagamisel," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" filmikriitik Ralf Sauter. "Ma muidugi loodan, et Benedict Cumberbatch saab võibolla isegi peaosatäitmise eest Oscari, "Koeraväes" teeb ta minu meelest isegi oma parima rolli," sõnas Sauter.

Kuldgloobused on alati olnud teerajaja Oscaritele ja nende järgi võib välja lugeda, millised filmid ka Oscaritel edu leiavad.

"Kõige enam tuleb filmidest välja see, et muusikalidel oli väga hea aasta. Kuna Steven Spielberg tegi uusversiooni "West Side Storyst" ja samuti Andrew Garfield, kes mängis "Tick, Tick...Boom!" nimelises muusikalis laulukirjutajat, võitis näitlemise eest auhinna. Eks mõnes mõttes muusikalid on alati olnud esiletükkiv žanr raskematel aegadel, kus inimesed otsivad lõbusamat-lennukamat eneseväljendust filmides," rääkis Sauter.