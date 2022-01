Pallase galeriis avati näitused "3650" ja "Hortus PallasFoto"

Tartus Pallase galeriis on avatud kaks uut näitust: näitusel "3650" esitab Vallo Kalamees viimase kümne aasta fototöid, kokkuvõte Pallase kammerlikumatest töödest on aga üleval näitusel "Hortus PallasFoto".

Näitusel "3650" on kokku 365 kümne aasta jooksul tehtud fotot. Autor Vallo Kalamees rääkis, et teemad aastate jooksul muutunud ei ole.

"Kui ma vaatasin, kuidas need pildid koostusid üheks tervikuks või reaks, siis ma avastasin, et ma tegin kümme aastat tagasi sarnaseid pilte. Muidugi me oleme muutunud kümne aastaga, aga ikkagi need põhiväärtused või põhinägemused, neid ei saa endalt ära võtta, sa ei saa endale valetada. Seega see näitus on mõneti kokkuvõttev minu ajast minu ruumis," ütles Kalamees.

Vallo Kalamehe viimase kümne aasta fotod on peamiselt seotud nii maastike kui ka isiklike teemadega. Samuti on läbi aastate esile tulnud ka abstraktsemaid surma puudutavaid töid.

Näitus "Hortus PallasFoto" võtab aga kokku Pallase fotoosakonna tudengite, vilistlaste ja õppejõudude teosed, mille teemad ulatuvad isiklikest otsingutest tarkvaraliste vahenditega manipuleeritud ning irooniliste töödeni. Samuti pakuvad teosed erinevaid vaateid nii vee alt kui ka õhust virtuaalreaalsuse keskkonnas.

"See annab imelise võimaluse vaatajal kogeda Eestimaad jälle uutest kõrgustest ja samas kogeda isegi kehaliselt lendamist," sõnas kunstikriitik Kaisa Eiche.

Näitused on avatud 29. jaanuarini.