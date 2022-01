"Squid Game'i" edu toob Netflixi tänavu 25 uut Lõuna-Korea filmi ja sarja

Netflix, kes on oma voogedastusplatvormile toonud populaarsed Korea sarjad nagu "Squid Game" ja "Hellbound" kavatseb tänavu enda haaret veelgi laiendada. Nii on ettevõttel plaanis tuua vaatajate ette 25 uut Lõuna-Korea linateost.

Esimesena jõuab Netlfixi jaanuari lõpus linastuv Lõuna-Korea ulmesari "All of Us Are Dead", mis jälgib gümnaasiumiõpilaste saavutusi üle elada zombide rünnak. Lisaks jõuab platvormile populaarse sarja "Money Heist" Lõuna-Korea adaptsioon.

Filmidest jõuab ekraanile näiteks märulifilm "Seoul Vibe", mille tegevus toimub 1988. aasta Souli olümpiamängude ajal ning romantikafilm "Love and Leashes". Lisaks tutvustatakse vaatajatele naiste juhitud sõprusdraamat "Thirty Nine" ja ilma stsenaariumita komöödiasaadet "Celeb Five: Behind the Curtain".

Möödunud aastal lubas Netflix enda tähelepanu suunata rohkem Lõuna-Koreasse ning investeerida sealsesse filmi-ja telemaailma.

"Jätkame investeerimist Korea loomingulisse ökosüsteemi ja näitame koos maailmale, et "Made in Korea" tähendab hästi tehtud," tõdes Netflixi Lõuna-Korea sisuosakonna asepresident Don Kang.

Netflix kinnitas, et möödunud aastal ilmavalgust näinud seriaal "Squid Game" on siiani olnud platvormi läbi aegade populaarseim saade. 95 protsenti "Squid Game'i" vaatajatest elasid väljaspool Koread ning seetõttu tekkis inimestel huvi ka muude Korea telesaadete vastu.