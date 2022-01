Bong Joon Ho kavandab uut filmi ulmeraamatu põhjal, peaosas Robert Pattinson

Raamat ilmub 2022. aasta esimeses kvartalis ja kuigi film saab olema inspireeritud Ashtoni romaanist, võib Joon Ho varasema kogemuse pealt adaptsioonidega eeldada, et tema versioon on lõpuks raamatu omast hoopis erinev, kirjutab Deadline.

Romaan räägib Mickey7 nimelisest ohverdamiseks, nn ühekordseks kasutamiseks mõeldud töötajast, kes on saadetud inimekspeditsioonile, et koloniseerida jäämaailm nimega Niflheim. Iga kord, kui missioon on liiga ohtlik ja näib enesetapuna, pöördub meeskond Mickey poole. Kui üks versioon temast sureb, genereerib tema keha end uuesti, kuid enamik tema mälestusi säilivad. Pärast kuut surma mõistab Mickey tehtud tehingu tingimusi ja ühtlasi seda, miks see oli ainus koloniaalpositsioon, mis oli veel täitmata, kui ta selle vastu võttis.

Bong Joon Ho nägi Ashtoni veel avaldatama raamatu käsikirja 2021. aasta teises pooles. See köitis tema tähelepanu ja aasta lõpuks oli ta end projektiga juba sidunud ning kohtus enne pühadeperioodi algust erinevate A-kategooria näitlejatega, sealhulgas Robert Pattinsoniga. Viimane avaldas talle ja produtsentidele muljet ja näis Mickey7 rolli täiuslik. Pattinson sai pakkumise veel enne eelmise aasta lõppu.

"Mickey7" märgib Joon Ho jaoks teist koostööd Warner Brosiga – lavastajal on produktsioonifirmaga töös ka "Parasiidil" põhinev HBO lühisari. Pattinsoni jaoks oleks see esimene filmileping pärast töö lõpetamist Matt Reeves'i lavastatud filmiga "The Batman", mis jõuab kinodesse tänavu märtsikuus.