TMW konverentsil esineb Bella Unioni asutaja Simon Raymonde

Tänavu 25. tegutsemisaastat tähistava Briti plaadifirma Bella Unioni omanik ja tegevjuht Simon Raymonde sai tuntuks 1980ndatel aastatel Šoti bändi Cocteau Twinsi peamise loomemootorina.

Tema 1997. aastal koos bändikaaslase Robin Guthriega loodud plaadifirma artistide seas on tänapäeval Beach House, Fleet Foxes, Father John Misty, John Grant, TMW 2017 festivalil esinenud C. Duncan ning ka Simoni enda uus bänd Lost Horizons. Ühtlasi on Simoni hoole all Spiritualizedi, Mercury Revi, Flaming Lipsi ja Ezra Furmani loomingu levitamine Euroopas.

PR firma Savage & Best kaasasutaja ja muusikapublitsist Jane Savidge esitleb TMW-il oma 12. aprillil ilmuvat Briti bändi Suede biograafiat "Here They Come With Their Make Up On: Suede, Coming Up… And More Adventures Beyond The Wild Frontiers". Savage on 1990ndate britpopi laine võtmetegijaid, kelle klientide seas olid lisaks Suede'ile ka teised skeene tunnusnimed Pulp, The Verve, Elastica, The Auteurs ja Menswear. Lisaks korraldas ta The Falli ja The Jesus and Mary Chaini meediasuhteid. Britpopi staaride seiklusi on Savage varem kirjeldanud raamatus "Lunch With The Wild Frontiers".

Londoni plaadimärgi Mute muusikakirjastuspartneri Mute Song tegevjuht David McGinnis on oma enam kui 30 aastat kestnud valdkondliku karjääri jooksul vastutanud muusika litsentseerimine, autoriõiguste, artistide ja laulukirjutajate suhtekorralduse ning äritegevuste juhtimise eest nii Mute Songs ridades kui ka muusikaettevõtteis PPL ja MCPS. Alates 2014. aastast tema juhitud Mute Song kirjastusportfelli kuulub teiste seas Jóhann Jóhannssoni, Max Richteri, Underworldi, Swansi, Bob Geldofi, Liarsi ja Wire helilooming.

TMW 2022 konverentsi välisesinejate seas on ka Berliini etenduskunstide agentuuri Von Deer Haardt asutaja ja tegevjuht Ralf Diemert, ICM Partners/Primary Talent International Londoni kontori agent Beckie Sugden, festivali Oslo World juht Alexandra Archetti Stølen ja kultuurisektori roheprojekti Greener Events juhatuse liige Linnéa Elisabeth Svensson Norrast ning uue muusika festivali MENT Ljubljana kunstiline juht Andraž Kajzer Sloveeniast. Esimeste eestlastena on konverentsi kõnelejaiks kinnitatud muusik ja meediastaar Daniel Levi ning Live Nation Eesti tegevjuht Eva Palm.

Muusikavaldkonna konverents toimub 6.–7. mail Nordic Hotel Forumis ja klubis Hall. Kogu TMW konverentsi programm ja peateemad avalikustatakse järk-järgult veebruarist aprillini.

TMW 2022 toimub 4.–8. mail üle Tallinna, mis kannab alates tänavusest aastast UNESCO muusikalinna tiitlit. Konverentsi ja muusikafestivali kõrval on TMW kavas ka tasuta linnafestival, sealhulgas linnalava kontserdid, kunstinäitused, avalike vestluste sari Jutud ning laste- ja noorteprogramm.